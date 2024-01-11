Резиденты технополиса «Москва» получили налоговых льгот на сумму 3,1 млрд рублей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за январь — сентябрь 2023 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» получили налоговых льгот на сумму более 3,1 млрд рублей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Это рекордная сумма за последние четыре года. Она превышает результаты аналогичного периода 2022-го в 3,5 раза, когда преференции составили чуть больше 857 млн рублей», — сказал Ефимов.

Как рассказал чиновник, больше всего сэкономили производители фармацевтических и медицинских изделий, информационно-коммуникационных технологий и микроэлектроники.

В свою очередь, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что за вышеуказанный период резиденты ОЭЗ создали свыше 2000 рабочих мест.

«Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Лидерами по этому показателю за три квартала стали предприятия микроэлектроники и медицины», — сказал Овчинский.

Ранее сообщалось, что резиденты технополиса «Москва» произвели продукции на 67 млрд рублей в 2023 году.