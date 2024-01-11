Резиденты технополиса «Москва» получили налоговых льгот на сумму 3,1 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Это рекордная сумма за последние четыре года. Она превышает результаты аналогичного периода 2022-го в 3,5 раза, когда преференции составили чуть больше 857 млн рублей», — сказал Ефимов.
Как рассказал чиновник, больше всего сэкономили производители фармацевтических и медицинских изделий, информационно-коммуникационных технологий и микроэлектроники.
В свою очередь, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что за вышеуказанный период резиденты ОЭЗ создали свыше 2000 рабочих мест.
«Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Лидерами по этому показателю за три квартала стали предприятия микроэлектроники и медицины», — сказал Овчинский.
Ранее сообщалось, что резиденты технополиса «Москва» произвели продукции на 67 млрд рублей в 2023 году.