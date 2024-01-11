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Резиденты технополиса «Москва» получили налоговых льгот на сумму 3,1 млрд рублей

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за январь — сентябрь 2023 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» получили налоговых льгот на сумму более 3,1 млрд рублей.
Резиденты технополиса «Москва» получили налоговых льгот на сумму 3,1 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Это рекордная сумма за последние четыре года. Она превышает результаты аналогичного периода 2022-го в 3,5 раза, когда преференции составили чуть больше 857 млн рублей», — сказал Ефимов.

Как рассказал чиновник, больше всего сэкономили производители фармацевтических и медицинских изделий, информационно-коммуникационных технологий и микроэлектроники.

В свою очередь, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что за вышеуказанный период резиденты ОЭЗ создали свыше 2000 рабочих мест.

«Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Лидерами по этому показателю за три квартала стали предприятия микроэлектроники и медицины», — сказал Овчинский.

Ранее сообщалось, что резиденты технополиса «Москва» произвели продукции на 67 млрд рублей в 2023 году.

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