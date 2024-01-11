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Следователи в Волгоградской области завели дело на косметолога, чья клиентка ослепла

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Сотрудники СК Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении косметолога без лицензии из Волжского. Её клиентка ослепла на один глаз после укола от морщин.
Следователи в Волгоградской области завели дело на косметолога, чья клиентка ослепла
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram ведомства.

«После того как подозреваемая провела обратившейся к ней жительнице Волжского инвазивную процедуру с целью коррекции мимических морщин лба и межбровной области, у потерпевшей утратил зрительную функцию один глаз», — говорится в релизе.

Уточняется, что девушка, которая проводила косметологические процедуры без лицензии, теперь подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Летом 2023 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели девушки во время проведения косметологических процедур в Дагестане.

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