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Психолог Игонина заявила о важности употребления слова «спасибо»

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Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина выразила мнение, что слово «спасибо» играет важную роль в общении.
Психолог Игонина заявила о важности употребления слова «спасибо»
  • Gettyimages.ru

«Когда мы произносим слова благодарности, то показываем собеседнику, что его труд и внимание важны для нас, что мы относимся к нему с добротой и уважением. Кроме этого, слово «спасибо» даёт обратную связь не только на вербальном уровне, но и воздействует на эмоциональный фон — так у человека поднимается настроение», — заявила Игонина в беседе с РИАМО.

По её словам, очень важно выражать благодарность тем, с кем человек взаимодействует, в том числе родным, коллегам и другим окружающим.

«Слово «спасибо» перестаёт быть просто вежливостью и учтивостью, оно становится способом выразить свои искренние чувства — от лёгких и позитивных эмоций за полученный презент до глубокого и тёплого ощущения любви к родному человеку», — добавила эксперт.

Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.

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