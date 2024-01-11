Дептранс сообщил о локальных затруднениях на дорогах Москвы из-за снегопада

Департамент транспорта Москвы заявил о локальных затруднениях на столичных дорогах из-за сильного снегопада.

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

Уточняется, что локальные затруднения уже наблюдаются на Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД в районе Бесединского шоссе.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК в районе Новорижской эстакады и на МКАД в районе улиц Верхние Поля и Подольских Курсантов.

Отмечается, что департамент в связи с непогодой призывает людей пересесть на общественный транспорт.

«Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам», — подчёркивается в заявлении.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, когда в Москве закончится снегопад.