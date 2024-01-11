Дептранс сообщил о локальных затруднениях на дорогах Москвы из-за снегопада
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Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.
Уточняется, что локальные затруднения уже наблюдаются на Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД в районе Бесединского шоссе.
Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК в районе Новорижской эстакады и на МКАД в районе улиц Верхние Поля и Подольских Курсантов.
Отмечается, что департамент в связи с непогодой призывает людей пересесть на общественный транспорт.
«Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам», — подчёркивается в заявлении.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, когда в Москве закончится снегопад.