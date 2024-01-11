RT в Telegram
Подпишись

Дептранс сообщил о локальных затруднениях на дорогах Москвы из-за снегопада

Короткая ссылка
Департамент транспорта Москвы заявил о локальных затруднениях на столичных дорогах из-за сильного снегопада.
Дептранс сообщил о локальных затруднениях на дорогах Москвы из-за снегопада
  • Gettyimages.ru

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

Уточняется, что локальные затруднения уже наблюдаются на Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД в районе Бесединского шоссе.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК в районе Новорижской эстакады и на МКАД в районе улиц Верхние Поля и Подольских Курсантов.

Отмечается, что департамент в связи с непогодой призывает людей пересесть на общественный транспорт. 

«Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам», — подчёркивается в заявлении.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, когда в Москве закончится снегопад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить