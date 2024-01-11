Число самозанятых в Тюменской области выросло в полтора раза

Департамент экономики Тюменской области заявил о росте числа самозанятых в регионе в полтора раза.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на ведомство.

В настоящее время количество самозанятых граждан в области составляет 109,6 тыс. человек, что на 10% больше, чем в январе 2022 года.

Кроме того, на 6,1% увеличилось число субъектов малого и среднего бизнеса (МСП). На данный момент в регионе зарегистрировано более 72 тыс. МСП.

Ранее сообщалось, что на развитие малого и среднего бизнеса в Волгоградскую область в рамках национального проекта направят более 106 млн рублей.