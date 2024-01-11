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Юристы «Мутабора» обжаловали решение о временном закрытии клуба

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Юристы московского ночного клуба «Мутабор» обжаловали решение суда о приостановке работы заведения из-за нарушения СанПиН по время вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.
Юристы «Мутабора» обжаловали решение о временном закрытии клуба
  • РИА Новости

«Поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении», — сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.

Работа клуба «Мутабор», где ранее прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, была приостановлена на 90 суток по решению Лефортовского суда Москвы.

До этого Российское авторское общество (РАО) обратилось в арбитражный суд Москвы с иском к ночному клубу «Мутабор». Российские авторы потребовали взыскать с ООО «Арт Центр» 537 тыс. рублей.

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