Юристы «Мутабора» обжаловали решение о временном закрытии клуба
- РИА Новости
«Поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении», — сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.
Работа клуба «Мутабор», где ранее прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, была приостановлена на 90 суток по решению Лефортовского суда Москвы.
До этого Российское авторское общество (РАО) обратилось в арбитражный суд Москвы с иском к ночному клубу «Мутабор». Российские авторы потребовали взыскать с ООО «Арт Центр» 537 тыс. рублей.