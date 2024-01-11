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В Петербурге выявили канал нелегальной миграции

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В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти заявили, что в Петербурге выявили канал нелегальной миграции, к которому могут быть причастны двое полицейских.
В Петербурге выявили канал нелегальной миграции
  • РИА Новости

Отмечается, что по факту возможного преступления сотрудники собственной безопасности петербургского ГУ МВД проводят обыски.

«По оперативным данным, злоумышленники за денежное вознаграждение с 2020 года выдали поддельные документы более чем 3 тыс. иностранных граждан для создания видимости законности пребывания последних на территории России», — цитирует заявление ТАСС.

По данным ведомства, уже установлена причастность к данному преступлению двух участковых уполномоченных полиции УМВД России по Кировскому району Петербурга.

Ранее полицейские задержали 16 нелегальных мигрантов в подмосковной Электростали.

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