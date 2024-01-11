В Петербурге выявили канал нелегальной миграции
- РИА Новости
Отмечается, что по факту возможного преступления сотрудники собственной безопасности петербургского ГУ МВД проводят обыски.
«По оперативным данным, злоумышленники за денежное вознаграждение с 2020 года выдали поддельные документы более чем 3 тыс. иностранных граждан для создания видимости законности пребывания последних на территории России», — цитирует заявление ТАСС.
По данным ведомства, уже установлена причастность к данному преступлению двух участковых уполномоченных полиции УМВД России по Кировскому району Петербурга.
Ранее полицейские задержали 16 нелегальных мигрантов в подмосковной Электростали.