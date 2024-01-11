Собянин рассказал о развитии территории бывшего завода ЗИЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проекте реорганизации территории бывшего завода ЗИЛ.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Здесь создаются жильё, рабочие места и вся необходимая для жизни инфраструктура, включая детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты, автодороги, метро и многое другое», — заявил Собянин.

Как отметил мэр, в 2023 году здесь ввели в эксплуатацию 546,5 тыс. кв. м недвижимости. В планах на 2024 год — построить ещё 582,9 тыс. кв. м.

Кроме того, на территории бывшего завода появятся детско-взрослая поликлиника, технопарк «ЗИЛ», здание гостиничного типа.

Ранее сообщалось, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.