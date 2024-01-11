RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал о развитии территории бывшего завода ЗИЛ

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проекте реорганизации территории бывшего завода ЗИЛ.
Собянин рассказал о развитии территории бывшего завода ЗИЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Здесь создаются жильё, рабочие места и вся необходимая для жизни инфраструктура, включая детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты, автодороги, метро и многое другое», — заявил Собянин.

Как отметил мэр, в 2023 году здесь ввели в эксплуатацию 546,5 тыс. кв. м недвижимости. В планах на 2024 год — построить ещё 582,9 тыс. кв. м.

Кроме того, на территории бывшего завода появятся детско-взрослая поликлиника, технопарк «ЗИЛ», здание гостиничного типа.

Ранее сообщалось, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить