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На месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рамках комплексного развития бывшей промзоны «Котляково» в Царицыне построят жилой квартал по программе реновации.
На месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«На месте устаревших объектов рассчитываем построить больше 196 тыс. кв. м недвижимости и создать порядка 700 рабочих мест», — написал Собянин.

Также он отметил, что в новом жилом квартале запланированы школа на 425 учеников, детский сад на 185 детей, спорткомплекс с бассейном.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года ввели в общей сложности 104 млн кв. м.

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