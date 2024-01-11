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Во время ЧП на станции «Рижская» в Москве были нарушены правила безопасности

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В Московской транспортной прокуратуре сообщили RT, что расследование ЧП со сбитием людей на железнодорожной станции «Рижская» выявило нарушения правил эксплуатации железных дорог.
Во время ЧП на станции «Рижская» в Москве были нарушены правила безопасности
  • РИА Новости

Также в ведомстве заявили телеканалу, что не была обеспечена безопасность движения.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту наезда поезда на трёх человек на железнодорожных путях платформы «Рижская» в Москве. 

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