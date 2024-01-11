Во время ЧП на станции «Рижская» в Москве были нарушены правила безопасности
В Московской транспортной прокуратуре сообщили RT, что расследование ЧП со сбитием людей на железнодорожной станции «Рижская» выявило нарушения правил эксплуатации железных дорог.
- РИА Новости
Также в ведомстве заявили телеканалу, что не была обеспечена безопасность движения.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту наезда поезда на трёх человек на железнодорожных путях платформы «Рижская» в Москве.
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