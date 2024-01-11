Песков заявил, что снегоболотоход «Хищник» необходимо доработать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что остался не очень доволен поездкой на снегоходе «Хищник» и считает, что машину надо дорабатывать.

Об этом пишет РИА Новости.

«Вы знаете, если честно, то не очень», — сказал Песков.

По его словам, руль и коробка у транспортного средства работают плохо.

«Конечно, к производителям хочется обратиться, что надо, всё-таки, до ума доводить. А они пытаются почивать на лаврах. Ничего другого нет, поэтому все у них покупают», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее президент России Владимир Путин проехался на снегоболотоходе «Хищник» в ходе визита на Чукотку.

Также Песков назвал рискованной поездку Путина на снегоходе по Чукотке.

Кроме того, сообщалось, что Путин пообщался с жителями Анадыря.