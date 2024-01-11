RT в Telegram
Подпишись

Песков заявил, что снегоболотоход «Хищник» необходимо доработать

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что остался не очень доволен поездкой на снегоходе «Хищник» и считает, что машину надо дорабатывать.

Об этом пишет РИА Новости.

«Вы знаете, если честно, то не очень», — сказал Песков.

По его словам, руль и коробка у транспортного средства работают плохо.

«Конечно, к производителям хочется обратиться, что надо, всё-таки, до ума доводить. А они пытаются почивать на лаврах. Ничего другого нет, поэтому все у них покупают», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее президент России Владимир Путин проехался на снегоболотоходе «Хищник» в ходе визита на Чукотку.

Также Песков назвал рискованной поездку Путина на снегоходе по Чукотке.

Кроме того, сообщалось, что Путин пообщался с жителями Анадыря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить