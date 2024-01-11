Песков заявил, что снегоболотоход «Хищник» необходимо доработать
Об этом пишет РИА Новости.
«Вы знаете, если честно, то не очень», — сказал Песков.
По его словам, руль и коробка у транспортного средства работают плохо.
«Конечно, к производителям хочется обратиться, что надо, всё-таки, до ума доводить. А они пытаются почивать на лаврах. Ничего другого нет, поэтому все у них покупают», — добавил пресс-секретарь президента.
Ранее президент России Владимир Путин проехался на снегоболотоходе «Хищник» в ходе визита на Чукотку.
Также Песков назвал рискованной поездку Путина на снегоходе по Чукотке.
Кроме того, сообщалось, что Путин пообщался с жителями Анадыря.