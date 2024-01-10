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Песков назвал рискованной поездку Путина на снегоходе по Чукотке

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Поездка президента России Владимира Путина по Чукотке, в которую он отправился на снегоболотоходе, была в некоторой степени рискованной. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков назвал рискованной поездку Путина на снегоходе по Чукотке
  • РИА Новости

Он объяснил, что официально зимник ещё не открылся — это должно произойти в феврале. Поэтому, по словам Пескова, «все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются».

«Толщина льда ещё не такая, чтобы она гарантировала спокойный проезд любого транспорта», — приводит слова Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что перед поездкой Путина «всё было проверено десять раз специальными службами».

Ранее сообщалось, что Путин передвигался по Анадырю на снегоболотоходе «Хищник», производство которого расположено в Тюменской области.

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