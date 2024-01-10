Два человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Омской области
- РИА Новости
По предварительным данным, водитель микроавтобуса Citroën при движении по автомобильной дороге «Западный обход города Омска» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Scania.
«В результате ДТП пассажир микроавтобуса от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель Citroën скончался в медицинском учреждении. Ещё пятеро пассажиров данного автомобиля доставлены в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о массовой аварии на Ставрополье, где столкнулись три грузовика и легковой автомобиль.