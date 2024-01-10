RT в Telegram
Подпишись

Два человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Омской области

Короткая ссылка
Авария с участием пассажирского микроавтобуса и фуры, которая произошла в Омской области, унесла жизни двух человек. Ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Два человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Омской области
  • РИА Новости

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Citroën при движении по автомобильной дороге «Западный обход города Омска» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Scania.

«В результате ДТП пассажир микроавтобуса от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель Citroën скончался в медицинском учреждении. Ещё пятеро пассажиров данного автомобиля доставлены в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о массовой аварии на Ставрополье, где столкнулись три грузовика и легковой автомобиль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить