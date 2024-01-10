На Ставрополье три фуры и легковой автомобиль столкнулись на трассе
- РИА Новости
По предварительной информации, ДТП произошло в среду, 10 января, в 08:10 на 279-м км автодороги «Кавказ».
В результате аварии водитель МАЗа получил травмы, спасатели достали его из повреждённой кабины и доставили в больницу.
«На месте происшествия движение в направлении Минеральных Вод затруднено и организовано по одной полосе», — сказано в заявлении.
19 декабря два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе на Ставрополье.