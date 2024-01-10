На Ставрополье три фуры и легковой автомобиль столкнулись на трассе

Три фуры и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Андроповском округе Ставропольского края, говорится в сообщении региональной госавтоинспекции в Telegram-канале.

По предварительной информации, ДТП произошло в среду, 10 января, в 08:10 на 279-м км автодороги «Кавказ».

В результате аварии водитель МАЗа получил травмы, спасатели достали его из повреждённой кабины и доставили в больницу.

«На месте происшествия движение в направлении Минеральных Вод затруднено и организовано по одной полосе», — сказано в заявлении.

19 декабря два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе на Ставрополье.