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На Ставрополье три фуры и легковой автомобиль столкнулись на трассе

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Три фуры и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Андроповском округе Ставропольского края, говорится в сообщении региональной госавтоинспекции в Telegram-канале.
На Ставрополье три фуры и легковой автомобиль столкнулись на трассе
  • РИА Новости

По предварительной информации, ДТП произошло в среду, 10 января, в 08:10 на 279-м км автодороги «Кавказ».

В результате аварии водитель МАЗа получил травмы, спасатели достали его из повреждённой кабины и доставили в больницу.

«На месте происшествия движение в направлении Минеральных Вод затруднено и организовано по одной полосе», — сказано в заявлении.

19 декабря  два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе на Ставрополье.

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