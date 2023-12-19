Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе на Ставрополье
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.
ДТП произошло на 349-м километре федеральной трассы «Кавказ».
«Из-за несоблюдения дистанции водитель грузовика допустил столкновение с движущейся впереди легковой автомашиной, которая по инерции совершила столкновение с движущейся впереди фурой», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что скончавшийся был водителем легкового автомобиля.
Ранее сообщалось, что в Магадане вынесли приговор сбившему мотоциклиста водителю.