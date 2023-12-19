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Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе на Ставрополье

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Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков и легкового автомобиля на федеральной трассе в Минеральных Водах Ставропольского края.
Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе на Ставрополье
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.

ДТП произошло на 349-м километре федеральной трассы «Кавказ».

«Из-за несоблюдения дистанции водитель грузовика допустил столкновение с движущейся впереди легковой автомашиной, которая по инерции совершила столкновение с движущейся впереди фурой», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что скончавшийся был водителем легкового автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Магадане вынесли приговор сбившему мотоциклиста водителю.

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