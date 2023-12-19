Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе на Ставрополье

Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков и легкового автомобиля на федеральной трассе в Минеральных Водах Ставропольского края.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ГИБДД. ДТП произошло на 349-м километре федеральной трассы «Кавказ». «Из-за несоблюдения дистанции водитель грузовика допустил столкновение с движущейся впереди легковой автомашиной, которая по инерции совершила столкновение с движущейся впереди фурой», — отметили в ведомстве. Уточняется, что скончавшийся был водителем легкового автомобиля. Ранее сообщалось, что в Магадане вынесли приговор сбившему мотоциклиста водителю.