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В Башкирии проводят проверку по факту ДТП с участием автобуса с детьми

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В Башкирии организовали проверку по факту ДТП с участием экскурсионного автобуса с детьми.
В Башкирии проводят проверку по факту ДТП с участием автобуса с детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Авария произошла на Затонском шоссе в Уфимском районе. Автобус с 33 пассажирами столкнулся с грузовиком. Пострадали семь человек, в том числе пятеро детей.

Также стало известно, что в Можгинском районе Удмуртии легковой автомобиль насмерть сбил пешехода, передаёт izhlife.ru со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по республике. ДТП произошло на 19-м км дороги Можга — Старый Березняк.

По имеющимся данным, водитель иномарки Daewoo Nexia совершил наезд на 63-летнего мужчину, который шёл по проезжей части во встречном направлении без световозвращающих элементов.

Ранее сообщалось, что в Магадане вынесли приговор сбившему мотоциклиста водителю.

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