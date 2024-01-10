Специалист Апарина рассказала о главных показателях условий труда

Сотрудник Роспотребнадзора Ирина Апарина заявила, что к главным показателям условий труда относятся температура воздуха, относительная влажность и скорость движения воздуха.

«Чем меньше человек двигается на рабочем месте, тем выше должна быть температура воздуха и составлять от 18 до 21 °C. Скорость движения воздуха — не более 0,2 м/с, а относительная влажность — от 15 до 70%», — цитирует эксперта sovainfo.ru.

По словам Апариной, чем больше энергозатрат у сотрудника, тем ниже должна быть температура воздуха.

Вместе с тем эксперт отметила, что переохлаждение работников возникает из-за несоблюдения санитарных норм.

«В первую очередь, сотрудники, которые работают на открытой местности (геологи, строители и т. д.), должны быть обязательно обеспечены спецодеждой с гидроизоляционными свойствами, необходимо помещение для приёма горячей пищи или хотя бы горячего чая. Нужно обеспечить перерывы», — добавила Апарина.

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