Кремль: Путин в Хабаровске обсудит развитие дальневосточных городов
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Там будет большая презентация комплексных планов развития дальневосточных городов. Потом там нас ждёт беседа с бизнесом местным, с предпринимателями. Будет достаточно много предпринимателей, и такой предметный разговор», — рассказал он.
Также Путин встретится с губернатором края Михаилом Дегтярёвым.
Ранее Путин провёл встречу с губернатором — председателем правительства Чукотки Владиславом Кузнецовым.