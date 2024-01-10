Кремль: Путин в Хабаровске обсудит развитие дальневосточных городов

Президент России Владимир Путин в Хабаровске проведёт совещание по развитию дальневосточных городов.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там будет большая презентация комплексных планов развития дальневосточных городов. Потом там нас ждёт беседа с бизнесом местным, с предпринимателями. Будет достаточно много предпринимателей, и такой предметный разговор», — рассказал он.

Также Путин встретится с губернатором края Михаилом Дегтярёвым.

Ранее Путин провёл встречу с губернатором — председателем правительства Чукотки Владиславом Кузнецовым.