RT в Telegram
Подпишись

Кремль: Путин в Хабаровске обсудит развитие дальневосточных городов

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в Хабаровске проведёт совещание по развитию дальневосточных городов.
Кремль: Путин в Хабаровске обсудит развитие дальневосточных городов
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там будет большая презентация комплексных планов развития дальневосточных городов. Потом там нас ждёт беседа с бизнесом местным, с предпринимателями. Будет достаточно много предпринимателей, и такой предметный разговор», — рассказал он.

Также Путин встретится с губернатором края Михаилом Дегтярёвым.

Ранее Путин провёл встречу с губернатором — председателем правительства Чукотки Владиславом Кузнецовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить