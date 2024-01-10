RT в Telegram
Подпишись

Путин провёл встречу с губернатором Чукотки Кузнецовым

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором — председателем правительства Чукотки Владиславом Кузнецовым.
Путин провёл встречу с губернатором Чукотки Кузнецовым
  • РИА Новости

Как уточняет ТАСС, в ходе встречи Кузнецов проинформировал главу государства об основных социально-экономических показателях региона, а также об актуальных вопросах.

Отмечается, что особое внимание было уделено проблемам аварийного жилья, а также развитию логистики и туризма в регионе.

10 января Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку, в город Анадырь, с рабочей поездкой.

В ходе визита Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс семьи Макатровых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить