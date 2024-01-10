Путин провёл встречу с губернатором Чукотки Кузнецовым

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором — председателем правительства Чукотки Владиславом Кузнецовым.

Как уточняет ТАСС, в ходе встречи Кузнецов проинформировал главу государства об основных социально-экономических показателях региона, а также об актуальных вопросах.

Отмечается, что особое внимание было уделено проблемам аварийного жилья, а также развитию логистики и туризма в регионе.

10 января Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку, в город Анадырь, с рабочей поездкой.

В ходе визита Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс семьи Макатровых.