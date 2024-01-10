Автоэксперт Сажин рассказал о правилах сидения за рулём в долгих поездках

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как правильно сидеть за рулём в долгих поездках.

«Во-первых, нужно сделать так, чтобы руки не напрягались и запястье находилось на руле. Тогда у нас не будет нагрузки на спину», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, важно держать руль двумя руками, чтобы избежать искривления позвоночника.

Также рекомендуется избегать переохлаждения.

«Когда вы выходите из разогретой машины в расстёгнутой куртке, вам может продуть спину. Если вы достаёте запасное колесо из багажника, чтобы его сбалансировать, лучше это делать с фиксатором на позвоночник, чем-то вроде пояса штангиста», — считает Сажин.

Кроме того, он советует время от времени выходить из автомобиля и делать небольшую зарядку.

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