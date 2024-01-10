Автоэксперт Сажин рассказал о правилах сидения за рулём в долгих поездках
- Gettyimages.ru
«Во-первых, нужно сделать так, чтобы руки не напрягались и запястье находилось на руле. Тогда у нас не будет нагрузки на спину», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, важно держать руль двумя руками, чтобы избежать искривления позвоночника.
Также рекомендуется избегать переохлаждения.
«Когда вы выходите из разогретой машины в расстёгнутой куртке, вам может продуть спину. Если вы достаёте запасное колесо из багажника, чтобы его сбалансировать, лучше это делать с фиксатором на позвоночник, чем-то вроде пояса штангиста», — считает Сажин.
Кроме того, он советует время от времени выходить из автомобиля и делать небольшую зарядку.
Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин дал рекомендации, как обезопасить себя от ДТП в зимний период.