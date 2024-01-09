Спасатель Щетинин рассказал о мерах безопасности при зимних ДТП

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин дал рекомендации, как обезопасить себя от ДТП в зимний период.

«Если нет крайней необходимости двигаться по зимним дорогам, то лучше воздержаться от таких передвижений. Если всё-таки вы решились куда-то двигаться на определённые расстояния, то желательно позаботиться о том, чтобы вы максимально оказались в безопасности», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Щетинин посоветовал иметь в машине тёплые вещи, запас медикаментов, термос, фонарик.

По мнению специалиста, при возникновении пробки после ДТП лучше включить аварийный сигнал и покинуть автомобиль.

«Потому что сзади будут такие же автомобили, оставаться в автомобиле довольно опасно. Если потом произошло что-то — одна-вторая-третья авария, а вы обладаете навыками оказания первой помощи, то ваш гражданский долг — пойти посмотреть, и в случае необходимости оказать помощь пострадавшим, которые попали в эту ситуацию», — заключил спасатель.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду.