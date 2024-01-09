Автоэксперт Колодочкин рассказал о способах избежать массового ДТП в непогоду

Автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.

«Тут нужно иметь чувство собственного достоинства, ехать с комфортной для тебя скоростью, но обгоняют тебя — да пусть обгоняют. Относитесь вы к этому спокойно», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как считает Колодочкин, в условиях гололёда нужно объективно оценивать, действительно ли в точку назначения можно доехать только на автомобиле.

«Дистанция должна быть такая, чтобы водитель мог вовремя остановить машину с учётом конкретной дорожной ситуации. Не упирайся в бампер тому, кто едет перед тобой», — также посоветовал эксперт.

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