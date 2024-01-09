RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Колодочкин рассказал о способах избежать массового ДТП в непогоду

Короткая ссылка
Автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.
Автоэксперт Колодочкин рассказал о способах избежать массового ДТП в непогоду
  • Gettyimages.ru
  • © LuckyBusiness

«Тут нужно иметь чувство собственного достоинства, ехать с комфортной для тебя скоростью, но обгоняют тебя — да пусть обгоняют. Относитесь вы к этому спокойно», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как считает Колодочкин, в условиях гололёда нужно объективно оценивать, действительно ли в точку назначения можно доехать только на автомобиле.

«Дистанция должна быть такая, чтобы водитель мог вовремя остановить машину с учётом конкретной дорожной ситуации. Не упирайся в бампер тому, кто едет перед тобой», — также посоветовал эксперт.

Ранее директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко рекомендовал не использовать некачественный антифриз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить