Более 30 человек сняли с остановившейся канатной дороги в Карачаево-Черкесии

Чрезвычайное происшествие произошло 10 января на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, где из-за остановки линии канатно-кресельной дороги в опасности оказались более трёх десятков человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, спасатели сняли с канатно-кресельной дороги в общей сложности 32 человека, двое из которых — дети. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

«На месте работали специалисты МЧС России и местные спасатели. Благодаря их помощи никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно об эвакуации спасателями четырёх несовершеннолетних со льда реки Миасс в Челябинске.