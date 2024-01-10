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Более 30 человек сняли с остановившейся канатной дороги в Карачаево-Черкесии

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Чрезвычайное происшествие произошло 10 января на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, где из-за остановки линии канатно-кресельной дороги в опасности оказались более трёх десятков человек.
Более 30 человек сняли с остановившейся канатной дороги в Карачаево-Черкесии
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе МЧС, спасатели сняли с канатно-кресельной дороги в общей сложности 32 человека, двое из которых — дети. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

«На месте работали специалисты МЧС России и местные спасатели. Благодаря их помощи никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно об эвакуации спасателями четырёх несовершеннолетних со льда реки Миасс в Челябинске.

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