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Четырёх подростков эвакуировали со льда реки Миасс в Челябинске

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В Челябинске 9 января спасателям удалось эвакуировать четверых подростков с реки Миасс.
Четырёх подростков эвакуировали со льда реки Миасс в Челябинске
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах города (ПСС) эвакуировали с тонкого льда реки Миасс четверых подростков. О попавших в беду детях сообщили очевидцы», — сказано в сообщении пресс-службы.

Школьники находились в 20 м от берега. Их переправили с помощью спасательной доски, после чего госпитализировали с признаками переохлаждения.

Ранее сотрудники МЧС России на вертолёте Ми-8 эвакуировали двух охотников и трёх собак, которые пробыли в тайге четыре месяца.

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