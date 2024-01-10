Сотрудники МЧС спасли охотников, пробывших четыре месяца в тайге
- РИА Новости
По данным министерства, жители Красноярского края ушли в тайгу ещё в сентябре. В декабре во время возвращения домой 79-летнему охотнику стало плохо. Он остался в избе, а его напарник отправился за помощью, однако непогода заставила его вернуться.
«Из охотничьей избы в урочище Кушма охотники по радиосвязи сообщили родным, что один из них не может передвигаться, еда закончилась», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники МЧС доставили мужчин в Северо-Енисейский район и передали медикам.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС России подняли на борт вертолёта Ми-8 охотника, пострадавшего в тайге.