Сотрудники МЧС спасли охотников, пробывших четыре месяца в тайге

Сотрудники МЧС России на вертолёте Ми-8 эвакуировали двух охотников и трёх собак, которые пробыли в тайге четыре месяца.

По данным министерства, жители Красноярского края ушли в тайгу ещё в сентябре. В декабре во время возвращения домой 79-летнему охотнику стало плохо. Он остался в избе, а его напарник отправился за помощью, однако непогода заставила его вернуться.

«Из охотничьей избы в урочище Кушма охотники по радиосвязи сообщили родным, что один из них не может передвигаться, еда закончилась», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС доставили мужчин в Северо-Енисейский район и передали медикам.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС России подняли на борт вертолёта Ми-8 охотника, пострадавшего в тайге.