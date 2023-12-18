Спасатели МЧС подняли на борт вертолёта Ми-8 пострадавшего в тайге охотника

Спасатели МЧС России подняли на борт вертолёта Ми-8 охотника, пострадавшего в тайге.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Спасатели МЧС России подняли на борт вертолёта Ми-8 пострадавшего мужчину», — говорится в сообщении.

Его доставят в лечебное учреждение, о состоянии мужчины не сообщается.

Ранее стало известно, что трое мужчин отправились на охоту в Казачинско-Ленском районе и решили переждать непогоду в зимовье. В помещении разгорелся пожар в связи с перегревом печи.

Все трое выбрались, однако один из них получил сильные ожоги и погиб, другой охотник сильно обморозил ноги. Третий мужчина добрался до ближайшего посёлка и вызвал помощь.