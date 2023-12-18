Вертолёт Ми-8 МЧС России отправился к пострадавшим охотникам в тайге

Сотрудники МЧС России отправились к пострадавшим охотникам в Иркутской области, говорится в Telegram-канале МЧС.

Сообщается, что трое мужчин отправились на охоту в Казачинско-Ленском районе и решили переждать непогоду в зимовье. В помещении разгорелся пожар в связи с перегревом печи.

Все трое выбрались, однако один из них получил сильные ожоги и погиб, другой охотник сильно обморозил ноги. Третий мужчина добрался до ближайшего посёлка и вызвал помощь.

«На место вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с четырьмя спасателями на борту. Мужчинам окажут необходимую помощь и эвакуируют. Также на место следуют местные спасатели с проводником», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае пропавших при сплаве по реке мужчин нашли живыми спустя неделю.