RT в Telegram
Подпишись

Вертолёт Ми-8 МЧС России отправился к пострадавшим охотникам в тайге

Короткая ссылка
Сотрудники МЧС России отправились к пострадавшим охотникам в Иркутской области, говорится в Telegram-канале МЧС.
Вертолёт Ми-8 МЧС России отправился к пострадавшим охотникам в тайге

Сообщается, что трое мужчин отправились на охоту в Казачинско-Ленском районе и решили переждать непогоду в зимовье. В помещении разгорелся пожар в связи с перегревом печи.

Все трое выбрались, однако один из них получил сильные ожоги и погиб, другой охотник сильно обморозил ноги. Третий мужчина добрался до ближайшего посёлка и вызвал помощь.

«На место вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с четырьмя спасателями на борту. Мужчинам окажут необходимую помощь и эвакуируют. Также на место следуют местные спасатели с проводником», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае пропавших при сплаве по реке мужчин нашли живыми спустя неделю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить