Тина Канделаки поддержала решение президента выдвигаться на выборах в 2024 году

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки поддержала решение российского лидера Владимира Путина выдвигаться на президентских выборах в марте 2024 года.

Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».

«Мы сегодня не просто сохранили свой суверенитет под руководством президента Владимира Владимировича Путина, мы доказали всему миру, что мы огромная империя, которой мы гордимся и с которой всему миру придётся считаться», — сказала Канделаки.

Она также выступила за то, чтобы изменения, которые начались много лет назад в России, продолжались.

Кроме того, Канделаки добавила, что стране как никогда важна стабильность и Россия как раз «становится островком стабильности в столь быстро меняющемся мире».

Ранее ресторатор Ксения Караулова поддержала выдвижение кандидатуры Путина на президентские выборы в 2024 году.