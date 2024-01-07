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Ресторатор Ксения Караулова поддержала кандидатуру Путина на выборах 2024 года

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Ресторатор Ксения Караулова поддержала выдвижение кандидатуры российского лидера Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году.
Ресторатор Ксения Караулова поддержала кандидатуру Путина на выборах 2024 года
  • РИА Новости

По её словам, действующий глава государства на деле доказал свою способность обеспечить безопасность, а также высокий уровень жизни россиян. Караулова добавила, что Россия под руководством Путина заняла одну из ключевых позиций в международной политике.

«Также я считаю, что наш действующий президент уделяет особое внимание развитию и поддержке малого, среднего бизнеса», — отметила она в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Среди мер такой поддержки ресторатор назвала налоговые послабления, а также льготные кредиты, субсидии и другие важные для предпринимателей преференции.

Ранее кандидатуру Путина на выборах президента России поддержал ресторатор Алексей Васильчук. Он назвал действующего главу государства настоящим патриотом.

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