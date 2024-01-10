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В Москве совершили 63,5 млн поездок в новогодние праздники

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Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее.
В Москве совершили 63,5 млн поездок в новогодние праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, наибольшей популярностью пользовались метро и МЦК. Жители и гости столицы совершили 29,4 млн поездок.

Наземным транспортом воспользовались 12,2 млн раз, МЦД — 5,3 млн, трамваями — 1,9 млн.

«Загруженность дорог в праздники не превышала двух-трёх баллов. В среднем по городу передвигалось порядка 2,02 млн уникальных машин ежедневно», — рассказал Собянин.

На такси и каршеринге совершено 14,7 млн поездок, передаёт «Утро.ру».

Ранее Сергей Собянин назвал 2023 год прорывным в реализации программы создания нового дорожного каркаса Москвы.

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