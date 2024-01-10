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В подъезде одного из домов в Керчи нашли раздетого четырёхмесячного ребёнка

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В подъезде одного из многоквартирных домов города Керчь соседи обнаружили раздетого четырёхмесячного ребёнка, говорится в заявлении МВД по Республике Крым.
В подъезде одного из домов в Керчи нашли раздетого четырёхмесячного ребёнка
  • РИА Новости

Информация от местных жителей правоохранителям поступила 5 января, на место прибыли сотрудники полиции. Они установили, что в гостях у семьи, где воспитываются двое детей, находился их друг. После застолья, пока родители спали, он вынес ребёнка из квартиры. 

Сейчас ребёнок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Отделом дознания ОМВД России по г. Керчи решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК России (оставление в опасности)», — сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мать завернула в пакет новорождённого и положила в сугроб.

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