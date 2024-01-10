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Мишустин: система образования России должна стать более конкурентоспособной

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что российская система образования должна стать более современной и конкурентоспособной в мире.

Об этом российский премьер сказал в ходе стратегической сессии по развитию вузов.

Мишустин отметил, что в условиях санкционного давления российским предприятиям нужны разработчики современных образцов техники, программисты и другие специалисты, способные усилить промышленный потенциал России.

«Чтобы решить эти задачи, российская система образования, конечно, должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене», — подчеркнул он.

Мишустин призвал выработать новые комплексные решения и подходы для реализации этих задач.

Ранее ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий рассказал об образовательном проекте, который вуз развивает в сотрудничестве с Китаем.

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