Эвакуатор сбил двух пешеходов в Ленобласти, один из них скончался
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По данным правоохранителей, эвакуатор ехал от посёлка Борницы в сторону посёлка Войсковицы и наехал на пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе.
«В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована», — заявили в полиции.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что водитель иномарки сбил 80-летнюю пенсионерку в Москве и покинул место ДТП.