Эвакуатор сбил двух пешеходов в Ленобласти, один из них скончался

Водитель эвакуатора на 9-м км автодороги Гатчина — Ополье в Ленинградской области сбил мужчину и женщину. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, эвакуатор ехал от посёлка Борницы в сторону посёлка Войсковицы и наехал на пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе.

«В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована», — заявили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки сбил 80-летнюю пенсионерку в Москве и покинул место ДТП.