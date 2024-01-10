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Эвакуатор сбил двух пешеходов в Ленобласти, один из них скончался

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Водитель эвакуатора на 9-м км автодороги Гатчина — Ополье в Ленинградской области сбил мужчину и женщину. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Эвакуатор сбил двух пешеходов в Ленобласти, один из них скончался
  • Gettyimages.ru

По данным правоохранителей, эвакуатор ехал от посёлка Борницы в сторону посёлка Войсковицы и наехал на пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе.

«В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована», — заявили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки сбил 80-летнюю пенсионерку в Москве и покинул место ДТП.

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