RT в Telegram
Подпишись

В Свердловской области действует запрет на высадку детей из транспорта в мороз

Короткая ссылка
Власти Свердловской области напомнили перевозчикам, что в период сильных морозов запрещено высаживать детей из автобусов.
В Свердловской области действует запрет на высадку детей из транспорта в мороз
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал департамента информационной политики региона.

«Весь транспорт должен быть подготовлен к работе в условиях низкой температуры. Также акцентировано внимание перевозчиков на запрете высаживать детей из автобусов, если у них нечем платить за проезд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых районах региона температура воздуха опустилась до -29 °С, региональные Министерство транспорта и Министерство ЖКХ работают в усиленном режиме. В регионе проводятся профилактические мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Красноярске возбудили уголовное дело после высадки двух детей из автобуса в мороз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить