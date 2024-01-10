В Свердловской области действует запрет на высадку детей из транспорта в мороз

Власти Свердловской области напомнили перевозчикам, что в период сильных морозов запрещено высаживать детей из автобусов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал департамента информационной политики региона.

«Весь транспорт должен быть подготовлен к работе в условиях низкой температуры. Также акцентировано внимание перевозчиков на запрете высаживать детей из автобусов, если у них нечем платить за проезд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых районах региона температура воздуха опустилась до -29 °С, региональные Министерство транспорта и Министерство ЖКХ работают в усиленном режиме. В регионе проводятся профилактические мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Красноярске возбудили уголовное дело после высадки двух детей из автобуса в мороз.