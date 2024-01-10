В Свердловской области действует запрет на высадку детей из транспорта в мороз
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал департамента информационной политики региона.
«Весь транспорт должен быть подготовлен к работе в условиях низкой температуры. Также акцентировано внимание перевозчиков на запрете высаживать детей из автобусов, если у них нечем платить за проезд», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в некоторых районах региона температура воздуха опустилась до -29 °С, региональные Министерство транспорта и Министерство ЖКХ работают в усиленном режиме. В регионе проводятся профилактические мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Красноярске возбудили уголовное дело после высадки двух детей из автобуса в мороз.