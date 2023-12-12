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В Красноярске возбудили дело после высадки детей из автобуса в мороз

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В Красноярске возбудили уголовное дело после высадки двух детей из автобуса в мороз, сообщили в ГСУ СК России по региону.
В Красноярске возбудили дело после высадки детей из автобуса в мороз
  • РИА Новости

«По сообщению, распространённому в СМИ, о высадке из автобуса двоих несовершеннолетних детей при отрицательной температуре воздуха возбуждено уголовное дело», — говорится в заявлении ведомства.

По данным следствия, 15-летний подросток и его десятилетняя сестра не смогли расплатиться в автобусе банковской картой из-за сбоя в работе валидатора. Кондуктор предложил заплатить наличными или покинуть транспортное средство.

«Брат и сестра вышли на остановке... в связи с чем были вынуждены находиться на улице в условиях низкой температуры воздуха», — сообщили в СК.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации с челябинскими пассажирами рейсового автобуса, которых водитель зимой высаживает прямо на дороге, отказываясь довозить до конечной остановки.

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