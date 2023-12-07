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СК проверит водителя автобуса, который высадил пассажиров на дороге в Челябинске

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации с челябинскими пассажирами рейсового автобуса, которых водитель зимой высаживает прямо на дороге, отказываясь довозить до конечной остановки.
СК проверит водителя автобуса, который высадил пассажиров на дороге в Челябинске
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР.

«Глава СК России поставил на контроль проверку информации о нарушении водителем рейсового автобуса прав пассажиров в Челябинске», — сказано в сообщении.

В СУ СК России по региону начата процессуальная проверка. И. о. руководителя СУ СКР по области Алексею Колбасину назначено доложить Бастрыкину о промежуточных результатах проверки и принятом по её итогам решении.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в Омской области, когда водитель маршрутки отказался везти десятилетнюю девочку из-за проблем с оплатой банковской картой.

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