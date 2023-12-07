СК проверит водителя автобуса, который высадил пассажиров на дороге в Челябинске
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР.
«Глава СК России поставил на контроль проверку информации о нарушении водителем рейсового автобуса прав пассажиров в Челябинске», — сказано в сообщении.
В СУ СК России по региону начата процессуальная проверка. И. о. руководителя СУ СКР по области Алексею Колбасину назначено доложить Бастрыкину о промежуточных результатах проверки и принятом по её итогам решении.
Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в Омской области, когда водитель маршрутки отказался везти десятилетнюю девочку из-за проблем с оплатой банковской картой.