СК проверит водителя автобуса, который высадил пассажиров на дороге в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации с челябинскими пассажирами рейсового автобуса, которых водитель зимой высаживает прямо на дороге, отказываясь довозить до конечной остановки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР.

«Глава СК России поставил на контроль проверку информации о нарушении водителем рейсового автобуса прав пассажиров в Челябинске», — сказано в сообщении.

В СУ СК России по региону начата процессуальная проверка. И. о. руководителя СУ СКР по области Алексею Колбасину назначено доложить Бастрыкину о промежуточных результатах проверки и принятом по её итогам решении.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в Омской области, когда водитель маршрутки отказался везти десятилетнюю девочку из-за проблем с оплатой банковской картой.