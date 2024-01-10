На сооружение моста через трассу Екатеринбург — Курган направят 1,2 млрд рублей

На федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган к 2027 году планируют построить путепровод через железную дорогу. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

На эти цели выделят 1,2 млрд рублей, сообщает URA.RU.

«Строительство путепровода через железную дорогу на участке км 54 — км 57 автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Срок ввода в эксплуатацию: 2027 год», — сказано в тексте.

Еще 5 млрд рублей выделено на ремонт участка дороги М-53 от Челябинска через Курган до Читы.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.