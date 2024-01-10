На сооружение моста через трассу Екатеринбург — Курган направят 1,2 млрд рублей
- РИА Новости
На эти цели выделят 1,2 млрд рублей, сообщает URA.RU.
«Строительство путепровода через железную дорогу на участке км 54 — км 57 автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Срок ввода в эксплуатацию: 2027 год», — сказано в тексте.
Еще 5 млрд рублей выделено на ремонт участка дороги М-53 от Челябинска через Курган до Читы.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.