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На сооружение моста через трассу Екатеринбург — Курган направят 1,2 млрд рублей

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На федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган к 2027 году планируют построить путепровод через железную дорогу. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
На сооружение моста через трассу Екатеринбург — Курган направят 1,2 млрд рублей
  • РИА Новости

На эти цели выделят 1,2 млрд рублей, сообщает URA.RU.

«Строительство путепровода через железную дорогу на участке км 54 — км 57 автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Срок ввода в эксплуатацию: 2027 год», — сказано в тексте.

Еще 5 млрд рублей выделено на ремонт участка дороги М-53 от Челябинска через Курган до Читы.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.

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