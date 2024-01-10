Следователи проводят проверку по факту крупной коммунальной аварии в Екатеринбурге

Следователи начали процессуальную проверку по факту крупной коммунальной аварии, в результате которой без отопления остались дома в Екатеринбурге и посёлке Ключевск.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СУ СК России по Свердловской области.

«По факту инцидента организованы процессуальные проверки на предмет возможного наличия признаков статьи Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Устанавливаются все обстоятельства, инциденту будет дана объективная правовая оценка», — заявили в ведомстве.

Авария произошла в ночь на 9 января. Утром её устранили, но вечером того же дня произошла вторая авария.

Ранее сообщалось, что в городе Советском Ханты-Мансийского автономного округа Следственный комитет региона начал проверку по факту коммунальной аварии в трубопроводной сети.