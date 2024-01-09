В ХМАО проводят проверку после аварии в трубопроводной сети

В городе Советском Ханты-Мансийского автономного округа Следственный комитет региона начал проверку по факту коммунальной аварии в трубопроводной сети.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По публикациям сообществ в социальных сетях о прорыве в трубопроводной системе, отсутствии отопления, перебоях с газоснабжением в жилых домах города Советского, а также в связи с обращениями граждан в следственное управление Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организованы процессуальные проверки», — заявили в комитете.

Следователи оценят работу служб ЖКХ и примут соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что отопление и горячее водоснабжение отключили в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове из-за утечки в котельной.