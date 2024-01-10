Прокуратура взяла на контроль расследование убийства челябинки

Прокуратура взяла на контроль расследование убийства несовершеннолетней жительницы Челябинской области, заявили в пресс-службе ведомства.

Об этом сообщает URA.RU.

«В СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Карталинского района, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»). Ход расследования уголовного дела поставлен городской прокуратурой на контроль», — сказали в пресс-службе.

Городской прокурор полностью поддержал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что cледственное управление СК России по Челябинской области заявило, что в селе Татищево Карталинского района была убита 15-летняя девушка, в её убийстве обвиняется житель региона.