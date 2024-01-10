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Путин пообещал рассмотреть вопрос о соцгарантиях для многодетных отцов

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Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть идею, предполагающую распространение социальных гарантий на многодетных отцов.
Путин пообещал рассмотреть вопрос о соцгарантиях для многодетных отцов
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с жителями города Анадыря на Чукотке.

«Обязательно посмотрим», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что основную тяжесть рождения и воспитания ребёнка берёт на себя женщина, поэтому в обществе оправданно высокий культ матери.

При этом Путин отметил важность влияния мужчины в семье, добавив, что его впечатляют многодетные отцы.

«Такие мужчины, такие отцы, конечно, заслуживают повышенного внимания со стороны государства», — заключил он.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что единый правовой статус многодетных семей, а вместе с этим и основные соцгарантии для них власти намерены закрепить на федеральном уровне.

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