Глава Кургана подала в отставку на фоне дела о халатности
- РИА Новости
«Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Депутаты Курганской городской думы единогласно поддержали её решение», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что врио главы Кургана станет первый замглавы города Анастасия Аргышева.
Ранее стало известно, что в отношении Ситниковой возбуждено дело по ч. 3 ст. 293 УК России.
Как уточняет URA.RU со ссылкой на пресс-службу курганского горсуда, Ситникову обвиняют в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц.