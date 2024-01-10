Глава Кургана подала в отставку на фоне дела о халатности

Глава Кургана Елена Ситникова, которую подозревают в халатности, ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Об этом сообщили в администрации города.

«Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Депутаты Курганской городской думы единогласно поддержали её решение», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что врио главы Кургана станет первый замглавы города Анастасия Аргышева.

Ранее стало известно, что в отношении Ситниковой возбуждено дело по ч. 3 ст. 293 УК России.

Как уточняет URA.RU со ссылкой на пресс-службу курганского горсуда, Ситникову обвиняют в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц.