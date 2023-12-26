Главе Кургана избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий
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Об этом сообщили в пресс-службе Курганского городского суда.
«В отношении Ситниковой Е.В. избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», — приводит сообщение ТАСС.
В отношении Ситниковой возбуждено дело по ч. 3 ст. 293 УК России.
Как уточняет URA.RU со ссылкой на пресс-службу курганского горсуда, Ситникову обвиняют в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал о задержании Ситниковой.