Главе Кургана избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий

В рамках дела о халатности суд избрал главе Кургана Елене Ситниковой меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Об этом сообщили в пресс-службе Курганского городского суда.

«В отношении Ситниковой Е.В. избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», — приводит сообщение ТАСС.

В отношении Ситниковой возбуждено дело по ч. 3 ст. 293 УК России.

Как уточняет URA.RU со ссылкой на пресс-службу курганского горсуда, Ситникову обвиняют в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал о задержании Ситниковой.