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Главе Кургана избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий

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В рамках дела о халатности суд избрал главе Кургана Елене Ситниковой меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Главе Кургана избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий
  • Gettyimages.ru
  • © DNY59

Об этом сообщили в пресс-службе Курганского городского суда.

«В отношении Ситниковой Е.В. избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», — приводит сообщение ТАСС.

В отношении Ситниковой возбуждено дело по ч. 3 ст. 293 УК России.

Как уточняет URA.RU со ссылкой на пресс-службу курганского горсуда, Ситникову обвиняют в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал о задержании Ситниковой.

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