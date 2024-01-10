В Москве одобрили к строительству 42 млн квадратных метров недвижимости в 2023 году

В Москве одобрили к строительству около 42 млн кв. м недвижимости в 2023 году, заявила руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По её словам, наибольший интерес у девелоперов вызывают проекты жилой, торговой, административной и производственной застройки.

«В прошлом году в столице было одобрено строительство около 42 млн кв. м недвижимости всех типов. Мы видим в этом хороший знак: отрасль не замерла и продолжает развиваться, развивая экономику города в целом, давая людям рабочие места», — сказала Княжевская в беседе с Интерфаксом.

Она отметила, что лидирующие позиции у инвесторов по-прежнему занимает жильё.

На втором месте оказались торговые и административные объекты — в прошлом году одобрено строительство более 10,8 млн кв. м, что на 2 млн больше, чем годом ранее.

Далее следуют производственные объекты с показателем 5,1 млн кв. м.

Как ранее сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, комплексный пуск технологической части городского вокзала «Тимирязевская» запланирован на август — сентябрь 2024 года.