Бочкарёв: работы на техчасти городского вокзала у «Тимирязевской» завершатся летом

Комплексный пуск технологической части городского вокзала «Тимирязевская» запланирован на август — сентябрь 2024 года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Готовность всего проекта составляет 80%. Уже запущено движение на разворотной площадке общественного транспорта. Одновременно идёт монтаж инженерных сетей, строительство южного подземного пешеходного перехода и переустройство примыкающей улично-дорожной сети», — сообщил Бочкарёв.

Со своей стороны, руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что в состав техчасти войдут разворотная площадка, южный подземный пешеходный переход через Дмитровское шоссе, который продлят через Савёловское направление Московской железной дороги, и проектируемый проезд №3359, а также северный подземный пешеходный переход через Дмитровское шоссе с примыканием ко входу в станцию метро «Тимирязевская».

«Реализация проекта даст возможность разделить пешеходные и транспортные потоки, создать комфортные зоны пересадки, улучшить условия транспортного обслуживания прилегающих районов, а также сформировать системы пешеходных связей, сократить время пересадки с одного вида транспорта на другой, обеспечить создание организованных мест парковки автотранспорта», — сказал Загрутдинов.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, в свою очередь, подчеркнул, что новые центры притяжения привлекают новый бизнес и повышают капитализацию объектов недвижимости, стимулируют развитие и использование пространства горожанами.