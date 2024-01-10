Пассажиропоток кировского аэропорта Победилово в праздники превысил 12 тысяч

В Министерстве транспорта Кировской области сообщили, что в период новогодних праздников аэропорт Победилово принял 12 189 пассажиров. Самым популярным направлением стала Москва.

Об этом сообщает progorod43.

В маршрутной сети аэропорта пять направлений: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нарьян-Мар и Казань.

В 2024 году маршрутная сеть расширится, появятся новые рейсы — в Самару (c I квартала), Минеральные Воды (с 1 апреля), в Калининград и Махачкалу (с 1 мая).

Ранее стало известно, что аэропорт Омска обслужил 1,6 млн пассажиров за 2023 год. Пассажиропоток вырос на 5,9% по сравнению с показателями 2022 года.