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Аэропорт Омска обслужил более 1,6 млн пассажиров за год

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Аэропорт Омска обслужил 1,6 млн пассажиров за 2023 год. Пассажиропоток вырос на 5,9% по сравнению с показателями 2022 года.
Аэропорт Омска обслужил более 1,6 млн пассажиров за год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает gorod55.ru.

В прошлом году миллионного пассажира зарегистрировали в августе, полуторамиллионного — в ноябре.

Отмечается, что пассажиропоток удалось нарастить за счёт субсидированных рейсов.

Чаще всего пассажиры летали в Москву и Санкт-Петербург, а также в Сочи, Новосибирск, Сургут, Казань, Екатеринбург, Новый Уренгой, Салехард и Ханты-Мансийск.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Ставрополя в 2024 году завершится строительство нового аэровокзала.

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