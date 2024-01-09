Аэропорт Омска обслужил более 1,6 млн пассажиров за год
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Об этом сообщает gorod55.ru.
В прошлом году миллионного пассажира зарегистрировали в августе, полуторамиллионного — в ноябре.
Отмечается, что пассажиропоток удалось нарастить за счёт субсидированных рейсов.
Чаще всего пассажиры летали в Москву и Санкт-Петербург, а также в Сочи, Новосибирск, Сургут, Казань, Екатеринбург, Новый Уренгой, Салехард и Ханты-Мансийск.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Ставрополя в 2024 году завершится строительство нового аэровокзала.