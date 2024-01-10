В Татарстане завели дело после смерти младенца в одной из квартир

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело после смерти четырёхмесячного ребёнка в одной из квартир, сообщил Telegram-канал СК Российской Федерации.

РИА Новости

В городе Зеленодольск 6 декабря было найдено тело младенца с различными травмами. Правоохранители завели дело по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела. Ранее сообщалось, что в Свердловской области возбудили дело против матери, закопавшей ребёнка в сугроб.