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В Татарстане завели дело после смерти младенца в одной из квартир

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Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело после смерти четырёхмесячного ребёнка в одной из квартир, сообщил Telegram-канал СК Российской Федерации.
В Татарстане завели дело после смерти младенца в одной из квартир
  • РИА Новости

В городе Зеленодольск 6 декабря было найдено тело младенца с различными травмами.

Правоохранители завели дело по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области возбудили дело против матери, закопавшей ребёнка в сугроб.

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