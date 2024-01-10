В Татарстане завели дело после смерти младенца в одной из квартир
- РИА Новости
В городе Зеленодольск 6 декабря было найдено тело младенца с различными травмами.
Правоохранители завели дело по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области возбудили дело против матери, закопавшей ребёнка в сугроб.