RT: в Красноярске пассажиры самолёта в Бангкок уже 11 часов ждут вылета

В Красноярске пассажиры самолёта в Бангкок ждут вылета уже на протяжении 11 часов, рассказала RT пассажирка Лейла Исаева.

По словам собеседницы RT, изначально о переносе рейса (сначала на семь часов) пассажирам сообщили, когда они уже были на борту, попросив всех покинуть салон.

Она уточнила, что задержку объяснили техническими неисправностями.

«Сначала нам предлагали выйти из стерильной зоны и поесть на первом этаже аэропорта. Позже нас покормили в зале ожидания. Мы решили остаться в терминале», — рассказала Исаева.

Информацию о технической неисправности борта подтвердил и источник RT в авиаотрасли.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили RT, что начали проверку инцидента. Там уточнили, что авиакомпания предоставила номера в гостинице тем пассажирам, которые об этом попросили.

Ранее стало известно, что задержка рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Дубай — Москва, который должен был состояться 28 декабря, была вызвана техническими причинами.