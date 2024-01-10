RT в Telegram
Подпишись

RT: в Красноярске пассажиры самолёта в Бангкок уже 11 часов ждут вылета

Короткая ссылка
В Красноярске пассажиры самолёта в Бангкок ждут вылета уже на протяжении 11 часов, рассказала RT пассажирка Лейла Исаева.
RT: в Красноярске пассажиры самолёта в Бангкок уже 11 часов ждут вылета
  • Gettyimages.ru
  • © lechatnoir

По словам собеседницы RT, изначально о переносе рейса (сначала на семь часов) пассажирам сообщили, когда они уже были на борту, попросив всех покинуть салон.

Она уточнила, что задержку объяснили техническими неисправностями.

«Сначала нам предлагали выйти из стерильной зоны и поесть на первом этаже аэропорта. Позже нас покормили в зале ожидания. Мы решили остаться в терминале», — рассказала Исаева.

Информацию о технической неисправности борта подтвердил и источник RT в авиаотрасли.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили RT, что начали проверку инцидента. Там уточнили, что авиакомпания предоставила номера в гостинице тем пассажирам, которые об этом попросили.

Ранее стало известно, что задержка рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Дубай — Москва, который должен был состояться 28 декабря, была вызвана техническими причинами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить