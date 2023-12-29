RT в Telegram
Подпишись

Прокуратура: рейс «Аэрофлота» Дубай — Москва задержали по техническим причинам

Короткая ссылка
Задержка рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Дубай — Москва, который должен был состояться 28 декабря, была вызвана техническими причинами. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Прокуратура: рейс «Аэрофлота» Дубай — Москва задержали по техническим причинам
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

В сообщении уточняется, что надзорное ведомство взяло на контроль соблюдение прав пассажиров. Авиакомпания обеспечила их напитками, а также питанием и проживанием в гостинице.

«Соблюдение прав пассажиров и оказание им услуг находятся на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Ранее сообщалось о выполнявшем рейс Москва — Когалым самолёте, который совершил вынужденную посадку в Сургуте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить