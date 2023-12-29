Прокуратура: рейс «Аэрофлота» Дубай — Москва задержали по техническим причинам

Задержка рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Дубай — Москва, который должен был состояться 28 декабря, была вызвана техническими причинами. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

В сообщении уточняется, что надзорное ведомство взяло на контроль соблюдение прав пассажиров. Авиакомпания обеспечила их напитками, а также питанием и проживанием в гостинице.

«Соблюдение прав пассажиров и оказание им услуг находятся на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Ранее сообщалось о выполнявшем рейс Москва — Когалым самолёте, который совершил вынужденную посадку в Сургуте.